Порошенко призвал создать международную группу по деоккупации Крыма

Президент Петр Порошенко, выступая на сессии Генассамблеи ООН, призвал приступить к созданию международной группы по координации усилий по деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для координации общих шагов и действий", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала РФ государством-оккупантом, что доказывает правильность пути Украины.

"Мы рассчитываем на скоординированную и целенаправленную поддержку наших международных партнеров", - сказал Порошенко.

По его мнению, милитаризация Крыма является еще одним вызовом в сфере безопасности, который затрагивает всю Южную и Восточную Европу, а также Северную Африку и Ближний Восток.

Напомним, выступая на заседании Совбеза ООН, Порошенко заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН" и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.