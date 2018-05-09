Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

В памятные дни в Украине Петр Порошенко обратился к соотечественникам. Он напомнил, что Украина и Рося по-разному видят одну и ту же дату, потому призвал не вестись на кремлевскую пропаганду.

Новость передает "Пресса Украины".

Украинский президент Петр Порошенко обратился к украинцам, вспоминая погибших во Второй мировой войне. На своей странице в соцсети он отметил, что предостерегает людей, которые не до конца разобрался "во всех нюансах лукавой московской политики".

"Они думают не о вас и вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. Будьте, пожалуйста, осторожны и не давайте себя использовать", - написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина и Россия имеют разные взгляды на историю и памятные даты.

"У них эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии - народ. Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой. Мы говорим: "Никогда снова". А они: "Можем повторить", - добавил президент.

Напомним, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом этого дня является красный мак. Как известно в ходе Второй мировой войны, 1939-1945 годы, по разным оценкам историков погибло около 10 млн украинцев.

Сегодня, 9 мая, отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По этому случаю в стране пройдет более полутора тысячи мероприятий.

Как сообщалось ранее, канал "Интер" раскритиковали за концерт по случаю Дня победы, а именно за нелепые речи ведущих.