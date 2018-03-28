Порошенко призывает Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017- го года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию, которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларировании. В понедельник, 27 марта, спикер Андрей Парубий подписал закон No6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции", согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 года Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е- декларирование для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.