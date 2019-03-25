Порошенко проигрывает всем соперникам во втором туре - опрос КМИС

В случае выхода во второй тур президентской гонки действующий президент Петр Порошенко проигрывает всем потенциальным соперникам. Об этом говорится в свежем социологическом опрос накануне выборов президента Киевского международного института социологии.

В случае формирования во втором туре пары Петр Порошенко - Юлия Тимошенко больше набирает Тимошенко - 27% среди всех респондентов против 18% у действующего президента.

Если бы эти кандидаты соревновались с Юрием Бойко, то Юлия Тимошенко набрала бы больше голосов (26,5% против 22% в Бойко), а Петр Порошенко - меньше (22% против 26% у Бойко).

В то же время и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко набирают значительно меньше, чем Владимир Зеленский, если встретятся с ним во втором туре. В паре с Петром Порошенко за Владимира Зеленского проголосовали бы 43%, за Порошенко - 18%; в паре с Юлией Тимошенко за Зеленского проголосовали бы 39%, за Тимошенко - 20%.

Также Владимир Зеленский набирает больше голосов в паре с Анатолием Гриценко: 38% против 24%. В то же время, Анатолий Гриценко победил бы и Петра Порошенко (32% против 18% у Порошенко), и Тимошенко (28,5% против 22%).

Больше всего респондентов, а именно 23%, считают, что наибольшие шансы на победу имеет комик Владимир Зеленский. Чуть меньше респондентов называли Петра Порошенко (16,5%) и Юлию Тимошенко (12%). В то же время 41,5% респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Среди избирателей В. Зеленского 71% уверены в победе "своего" кандидата среди избирателей П. Порошенко - 80%, среди избирателей Ю. Тимошенко - 70%. Среди избирателей других кандидатов показатели уверенности ниже.

Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта 2019 года провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

По данным опроса КМИС, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 32% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился, за Петра Порошенко- 17%, а Юлию Тимошенко-12,5%.