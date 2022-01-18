Порошенко прокоментував рішення суду про перенесення запобіжного заходу

Вчора, 17 січня, Печерський районний суд не обрав Петру Порошенку запобіжний захід. П'ятий президент, якого підозрюють у державній зраді, пояснив перенесення оголошення рішення суду тим, що суд "злякався".

Про це повідомляє UA з посиланням на трансляцію засідання суду та відео виступу п'ятого президента.

Після чотирьох годин перебування судді у нарадчій кімнаті представник суду оголосив, що рішення щодо запобіжного заходу Порошенку вирішили відкласти. Його буде оголошено 19 січня о 14:00.

Петро Порошенко пояснив таке рішення суду тим, що суд "злякався".

"Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше, ніж що-небудь. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися", - заявив він.

Офіс генпрокурора України погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень. На думку слідства, Порошенко причетний до організації постачання вугілля з ОРДЛО на суму щонайменше 200 млн гривень замість закупівель в Південній Африці.

UATV

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