Порошенко прокомментировал обстрел консульства Польши

Президент Петр Порошенко решительно осудил обстрел из гранатомета генерального консульства Польши в Луцке.

Об этом он сообщил в Twitter.

Глава государства поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных.

Как сообщал Realist, Служба безопасности Украины обвиняет Россию в причастности к организации обстрела генерального консульства Польши в Луцке в ночь на 29 марта.

Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Андрея Дещицу в связи с этим инцидентом.

Консул Польши Кшиштоф Савицкий заявил, что это был теракт.

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