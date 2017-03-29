Порошенко прокомментировал обстрел консульства Польши

Президент Петр Порошенко решительно осудил обстрел из гранатомета генерального консульства Польши в Луцке.
Об этом он сообщил в Twitter.
Глава государства поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных.
Как сообщал Realist, Служба безопасности Украины обвиняет Россию в причастности к организации обстрела генерального консульства Польши в Луцке в ночь на 29 марта.
Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Андрея Дещицу в связи с этим инцидентом.
Консул Польши Кшиштоф Савицкий заявил, что это был теракт.
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