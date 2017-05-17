Порошенко прокомментировал предоставление безвиза Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня для Украины исторический день. Так прокомментировал подписание соглашения в Страсбурге о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

Президент заявил, что это исторический день не только для Украины, но и для Европейского союза.

"Украина прощается в последний раз с советской и российской империями. Украина переполнена решимости продолжать процесс реформирования страны. Только ради визовой либерализации мы воплотили в жизнь 144 реформы. И мы будем продолжать этот процесс. Украина возвращается домой", - сказа Порошенко.

Также глава государства поблагодарил президент Европейского парламента Антонио Таяни, так как именно под его руководством Европарламент своим большинством включил зеленый свет Украине в европейском будущем.

"Я благодарен Еврокомиссии за подготовку законодательного предложения и за очень большую и сложную работу, которую они проделали, чтобы поддержать нас на этом пути. Благодарен Совету Евросоюза и всем странам-членам за их поддержку. Сейчас очень важное время. Война - не повод тянуть с реформами. Я очень высоко ценю поддержку, которую нам предоставил Европарламент, чтобы мы могли идти по этому пути. Времена, которые мы сейчас переживаем, нелегкие, но мы идем вперед", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге состоялась церемония подписания соглашения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом. Также на ней присутствовал и Петр Порошенко.