Порошенко прощался с Гонтаревой: букет белых цветов и комплимент на английском

Президент Украины Петр Порошенко вручил экс-председателю Национального банка Валерии Гонтаревой букет белых цветов и назвал ее лучшим банкиром в мире, правда, на английском языке.

Все это произошло во время поздравления нового руководителя НБУ Якова Смолия.

"Хочу поблагодарить рrobably the best banker in the world (видимо, лучшего банкира в мире - ред.)", - сказал Порошенко. После этого он поцеловал Гонтареву в щеку, обнял и вручил букет белых цветов.

Он подчеркнул, что в течение последних четырех лет Национальный банк впервые за всю историю был по-настоящему независимым.

Президент также поблагодарил Валерию Гонтареву в Twitter.

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора", - написал гарант.

Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору. - Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.

Напомним, сегодня, 15 марта, Верховная Рада назначила новым председателем Национального банка Украины Якова Смолия, который с весны прошлого года исполнял обязанности руководителя НБУ. Перед этим парламент уволил с этой должности Валерию Гонтареву.