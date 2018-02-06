Порошенко просит Раду немедленно начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду Украины немедленно начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Об Антикоррупционном суде", - написал он.

Кроме того, Порошенко отметил, что рассчитывает на принятие Радой его инициативы относительно отмены электронного декларирования для общественных активистов.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что профильный комитет парламента должен рассмотреть не только базовый, но и все альтернативные проекты законов об антикоррупционном суде,

Отметим, Кабинет министров Украины поддерживает скорейшее создание антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

