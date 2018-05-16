Порошенко провел переговоры с Волкером

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 мая, провел встречу со Специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части.

Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников. Внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет Северный поток-2.

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Визит Волкера в Украину начался в понедельник, 14 мая, в частности, спецпредставитель США посетил Донбасс.