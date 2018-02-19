Порошенко провел встречу с Тимошенко за закрытыми дверями, - СМИ

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко встречалась с президентом Украины Петром Порошенко за закрытыми дверями перед своей поездкой в США

Об этом сказал источник "Страны" в Администрации президента, сообщает "ДС".

Встреча президента Украины Петра Порошенко и главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко состоялась 5 февраля. Инициатором была Тимошенко.

"Поводом встретиться была ситуация с кандидатом от "Батькивщины" в ЦИК. Но, судя по всему, говорили не только об этом. Продолжалась беседа около часа. Договорились не афишировать ее содержание. И я не слышал, чтобы президент был в плохом настроении после разговора", - утверждает источник.

В окружении Тимошенко также подтверждают факт встречи. Но воздерживаются от подробностей.