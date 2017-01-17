Порошенко проводит переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, формальным лидером страны Си Цзиньпином.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает РБК-Украина.

"Президент проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином", - написал Цеголко.

Отметим, сейчас Петр Порошенко находится в Швейцарии с рабочим визитом. Там он планирует посетить ежегодный экономический форум в Давосе, где примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Напомним также, что вчера Святослав Цеголко сообщил о том, что Петр Порошенко поедет на форум в Давос, однако завтрак Пинчука посещать не будет.

