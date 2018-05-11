Порошенко проводит встречу с президентом Словении за закрытыми дверями

В Киеве проходит официальный визит в Украину президента Словении Борута Пахора. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

На площади перед зданием Администрации президента Украины состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Словения Борутом Пахором, который находится в Украине с официальным визитом.

Перед центральным входом в дом АПУ и Домом Городецкого установлены государственные флаги Украины и Республики Словения и выстроены воины роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Республики Словения и Украина.

Главы государств обошли строй воинов роты Почетного караула. После этого Президенты представили членов официальных делегаций Республики Словения и Украина.

Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

По завершении официальной церемонии встречи началась встреча Президента Украины и Президента Республики Словения "с глазу на глаз", после которой состоятся украинско-словенские переговоры под председательством президентов.

По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-словенских документов.

Как сообщалось, 10 мая в немецком городе Аахене президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили шаги по имплементации Минских договоренностей с использованием миротворцев на Донбассе.