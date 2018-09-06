Порошенко проводит заседание СНБО

Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Начали заседание из рассмотрения ситуации, что сложилась на территории оккупированного Крыма и прилегающих к нему территорий из-за экологической катастрофы в Армянске.

Как отметил Порошенко, в тайном режиме будут рассмотрены меры по национальной безопасности в районе Азовского моря.

Напомним, жители Армянска, расположенного на севере оккупированного Крыма, сообщали в соцсетях, что за ночь металлические предметы в их домах покрылись ржавчиной. Горожане предполагают, что, вероятно, причиной этого стали выбросы с завода "Крымский титан". Еще среди возможных причин - сжигание в неприспособленных крематориях затопленных вдоль побережья бочек. В связи с этим в Крыму началась эвакуация детей.

По данным разведки, причиной попадания химических веществ в воздух на севере Крыма стало попадание в технологические емкости снарядов во время учений оккупационных войск РФ.