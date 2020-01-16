Порошенко: псевдоскандал с Гончаруком раздувают Россия и "известный олигарх"

Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер- министра Алексея Гончарука - это не украинский сценарий. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады. Он уверен, что раздувании этого скандала заинтересованы Россия как страна-агрессор и "олигарх-бывший владелец национализированного "ПриватБанка"".

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - подчеркнул он.

"Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал", - заявил пятый Президент Украины.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - обратил внимание Порошенко.

"Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. Через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы", - пояснил Петр Порошенко.

"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - подчеркнул он.