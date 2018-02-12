Порошенко: Путин не выполняет взятые на себя обещания - после заключения "Минска" в войне были убиты 824 человека

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Россия по желанию ее президента Владимира Путина может в любой момент попытаться обострить ситуацию в Украинском государстве, а в подконтрольных Москве районах Донбасса сосредоточен значительный российский воинский контингент.

"У Путина в Украине столько армии, он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру (ФРГ Ангеле – ИФ) Меркель: Вы можете себе представить, что на Востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает администрация президента Украины в понедельник.

Говоря о Минских соглашениях глава Украинского государства подчеркнул, что это был самый тяжелый момент, когда в феврале 2015 года от пуль регулярной российской армии ежедневно погибало около 25 украинских солдат. "В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель", - напомнил он и выразил благодарность федеральному канцлеру ФРГ.

В то же время, П.Порошенко добавил: "Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации".

По словам президента Украины, говорится в обнародованном сообщении, "после заключения Минских договоренностей в войне были убиты 824 человека".