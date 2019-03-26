Порошенко расписал план деоккупации Донбасса

Миротворцы ООН, после введения на Донбасс, "выжмут" российских оккупантов из ОРДЛО и разоружат боевиков

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Прямой", передает "ДС".

"У нас есть четкий план возвращения Донбасса, подписанный Путиным, Макрона и Меркель в координации с партнерами из США. Миротворцы ООН, войдя в Донбасс, выжмут оккупационные войска РФ с украинских территорий, разоружат незаконные вооруженные формирования и обеспечат вывод тяжелого вооружения и обеспечения безопасности для начала реинтеграции оккупированных ныне частей Донбасса", - сообщил Порошенко.

Напомним, Порошенко также заявил, что гарантией независимости и территориальной целостности Украины являются не меморандумы, а украинская армия.