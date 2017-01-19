Порошенко рассчитывает на встречу с Трампом в феврале

Президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года.

"Посмотрите, в первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США. Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", - сказал он в интервью The Wall Street Journal в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

П.Порошенко высказал мнение, что новое американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора с Д.Трампом новоизбранный президент США интересовался событиями в Украине, просил рассказать о ситуации на востоке страны.