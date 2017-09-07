Порошенко рассказал, что помешало завершить АТО быстро

Антитеррористическую операцию на востоке Украины не удалось завершить оперативно из-за открытого вмешательства российских войск. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время ежегодного обращения к Верховной Раде.

По словам Порошенко, летом 2014 года украинским военным удалось вернуть большую часть Донбасса под суверенитет Украины. Тогда полностью завершить АТО Украине помешана Российская Федерация.

"Только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения. И сорвала быстрое завершение АТО, которое до вторжения выглядело вполне возможным", - отметил президент.

Порошенко также отметил, что за три года военной агрессии на Донбассе, украинская армия "заново родилась". По его словам, Вооруженные силы Украины возобновили боеспособность.

Напомним, ранее амминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что власть намерена завершить "АТО". В новом законопроекте о реинтеграции Донецкой и Луганской областей этот термин не будет фигурировать.

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