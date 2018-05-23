Порошенко рассказал, как будут использовать Javelin на Донбассе

Противотанковые ракетные комплексы Javelin не будут использоваться для эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Николаев.

"(Это оружие - УНИАН) не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе", - отметил он."

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.

22 мая впервые в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin. Во время испытательных пусков Порошенко заявлял, шо Вооруженные силы Украины применят ракетные комплексы Javelin только в случае наступления российских войск на украинские позиции. "Конечно, это оборонительное оружие, и будет применена оно лишь тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск", - подчеркнул глава государства.