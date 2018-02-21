Порошенко рассказал, как в 2014 году получил полномочия вести переговоры в Крыму

Петр Порошенко 27 февраля 2014 года попросил исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова отправить его, как народного депутата, проводить консультации и переговоры в Крыму.

Об этом Порошенко заявил во время допроса в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Укринформа.

"27 февраля 2014 года я посетил кабинет председателя Верховной Рады и исполняющего обязанности Президента Украины Турчинова с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма для того, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день проходили в Симферополе и Крыму. После коротких переговоров с председателем ВРУ я попросил выдать мне доверенность (оригинал доверенности находится сейчас у меня) и уполномочить от имени ВРУ проводить консультации и переговоры по стабилизации и урегулирования политической ситуации в АРК", - отметил Президент.

Порошенко также добавил, что получив поручение от Турчинова, он сразу решил отправиться в Симферополь. Читайте также: Оккупация Крыма: Порошенко говорит, что своими глазами видел в Симферополе военных РФ

Как сообщал Укринформ, допрос Порошенко происходит в режиме видеоконференции из Администрации Президента.

Ранее суд допросил по делу о госизмене Януковича постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщалось, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.