Порошенко рассказал, когда Украина сможет претендовать на членство в ЕС

Президент Петр Порошенко считает слова премьер- министра Владимира Гройсмана о вступлении Украины в ЕС через 10 лет "оптимистичными".

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Berlin Morgenpost.

"Европа должна понимать, что она будет в большей безопасности с Украиной, а также надежнее и счастливее. И мы на верном пути, чтобы соответствовать критериям для вступления", - сказал Порошенко.

На вопрос журналистов, что делать с украинской коррупцией, он заверил, что Киев уже создал необходимую инфраструктуру для борьбы с ней. И украинские чиновники "уже чувствуют" ее работу. Возвращаясь к вопросу вступления Украины в ЕС, Порошенко сказал, что "это не займет слишком много времени".

"Но это также зависит от политической воли. Я хочу, чтобы Европа была сильнее, в отличие от кое-кого сегодня. "Правый" популизм представляет серьезную угрозу для сплоченности европейцев", - сказал украинский президент, напомнив о подъеме популистских движений в Италии, Австрии, Венгрии и Германии.

Также в интервью немецкому изданию Порошенко заверил, что Украине не нужна военная помощь ЕС. По его словам, Украине хватает собственной армии, чтобы защищаться от агрессии России. Киеву, по его словам, нужна только единство Европы в давлении на Москву.