Порошенко рассказал о российско-украинской войне на Донбассе

В 2014 году в Донбассе произошел не мятеж сепаратистов, а очередная полномасштабная российско-украинская война.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко на торжествах ко Дню государственного флага в Днепре.

"Многие из нас рассматривали ситуацию (на Донбассе в 2014 - ред.) как мятеж сепаратистов. Да, искусственный - для этого не было никаких поводов, да, организованный из Москвы, ею профинансированный, вооруженный из "Росвоенторга", но все же мятеж. Лишь впоследствии стало понятно, что это никакой не мятеж - это очередная, полномасштабная российско-украинская война, - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, по словам президента, в 2014 году украинская армия находилась в катастрофическом состоянии.

Напомним, Петр Порошенко извинился за то, что не смог быстро закончить АТО, как обещал.

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага и завершают приготовления к празднованию Дня независимости.

Завтра в параде по случаю Дня независимости Украины примут участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих и 250 единиц военной техники.