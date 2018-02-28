Порошенко рассказал о своем разочаровании в Саакашвили

Президент Петр Порошенко заявил, что сознательно в 2015 году предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, но потом в нем разочаровался. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции 28 февраля.

"Паспорт я не забирал. Хотя гражданство я предоставлял заведомо. Я так же был очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести Украине. И я дал ему все возможности", - сказал он.

Порошенко отметил, что Михеил Саакашвили получил пост главы Одесской облгосадминистрации и одобрение всех кандидатур, которые он предлагал, однако это не принесло видимых результатов работы.

"Он был губернатором Одесской области. Был назначен Сакварелидзе, результаты мы все видели. Они отсутствовали. И когда я получил представление от правоохранительных органов о нарушениях во время подачи на гражданство, у меня не было никаких других действий кроме как прекратить гражданство в полном соответствии с Конституцией. Если бы не было проверки подачи на гражданство, возможно бы до сих пор были надежды и мечты. Но Михаил сам разрушил их, и я не думаю что он сейчас счастливый человек", - добавил Порошенко.

Глава государства также отметил, что вопрос о реадмиссии Саакашвили в Польшу был подтвержден судом, потому он в нем не сомневается. Так же, по его словам, сама реадмиссия "была проведена безупречно с точки зрения украинского закона, международных обязательств и верховенства права".

Напомним, 12 февраля лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства, выдворили из Украины.

Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву. Пограничная служба Польши подтвердила, что Саакашвили приняли в рамках процедуры реадмиссии, инициированной Государственной миграционной службой Украины.

При этом в ГМС не знают, кто организовал и оплатил перелет Саакашвили, стоимость которого, по информации журналистов проекта "Схемы", составила 8 тысяч евро.

После выдворения из Украины ГПСУ на три года запретила Саакашвили въезд в страну. Соответствующий приказ подписал начальник Мостисского пограничного отряда Павел Шварцман. Защита политика назвала это решение незаконным и пообещала оспорить его в суде.

Саакашвили пообещал найти способ легально вернуться в Украину и возобновить свое украинское гражданство, а также подал судебные иски против МВД, ГПСУ и ГМС.

Девять оппозиционных партий выступили с требованием обеспечить Саакашвили возможность вернуться в Украину и защитить свои права в суде.