Порошенко разрешил присваивать иностранцам звание Героя Украины

С среду, 3 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственных наградах Украины". Согласно этому документу звание Героя Украины может быть присвоено людям, которые не имеют украинского гражданства. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Администрации президента Украины.

Глава государства вспомнил подвиг, которые совершили иностранцы, стоявшие на Майдане Незалежности рядом с украинцами, во времена Революции Достоинства. Благодаря действиям граждан других стран украинцы получили возможность изменить свое государство.

"Украина благодарна и будет всегда помнить подвиг Героев Небесной сотни, отдавших самое ценное - свою жизнь. Отдали его не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - указал украинский лидер.

Согласно документу, звание Героя Украины имеет право получить посмертно иностранец, который уже награжден орденом Героев Небесной сотни.

Порошенко уже удостоил этого почестного звания граждан Беларуси Михаила Жизневский и Грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины оперному певцу и волонтеру Василию Слипаку.