Порошенко разрешил военным разрывать контракты во время АТО

Президент Петр Порошенко одобрил предоставление военнослужащим права разрывать контракты во время антитеррористической операции (АТО) или особого периода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Указано, что в среду Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

"Реализация закона позволяет унормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы", - сказано в сообщении.

Порошенко уверен, что введение такой возможности не снизит боеспособность украинской армии.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем - ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО", - обратился он к присутствующим при подписании закона министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Виктору Муженко.

Президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения.

Порошенко также констатировал, что заключение контрактов с военным идет согласно графика, и количество граждан, поступивших на контрактную службу приближается к 70 тыс.

Как сообщали Українські Новини, Госпогранслужба не планирует призывать военных на срочную службу в 2017.

Источник : Українські новини

