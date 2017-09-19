Порошенко развеял ряд мифов о поставках летального оружия США

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США "Вест пойнт" (West Point) в Нью-Йорке развеял ряд мифов относительно обеспечения Украины летальным вооружением.

По словам президента, первый миф - это то, что американское оружие заставит Россию обеспечивать своим оружием боевиков незаконных вооруженных формирований.

"Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением", - сказал президент.

Еще одно ложное мнение, отметил глава государства, это то, что поставки летального оружия усилят напряжение на Донбассе. Порошенко считает, что оружие только повысит стоимость российское агрессии и заставит Кремль дважды подумать перед тем, как принимать решение.

"А главное - новое оборонительное вооружение может сохранить жизнь украинским воинам", - заявил Порошенко.

Під час виступу у Військовій академії США "Вест-Пойнт" мав нагоду розвінчати низку міфів щодо забезпечення України новими оборонними озброєннями.Перший міф - що американська зброя змусить Росію відправити свою зброю на Донбас. Але Росія ніколи не припиняла цього робити. Другий - що американська зброя не вирішить ситуацію в цілому. Але це точно допоможе вирішити ситуацію разом із санкціями та дипломатичним тиском. І третій - що постачання американської зброї посилить напругу. Але це підвищить вартість російської агресії. Перед обличчям такого сильного стримування Москва могла б двічі подумати, перш ніж дозволити новий наступ.А гловне - нове оборонне озброєння може зберегти життя українським воїнам.

Posted by Петро Порошенко on Dienstag, 19. September 2017

Напомним, ранее Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс.

https://inforesist.org