Порошенко: Решение о роспуске ЦИК Украины является политически мотивированным и несовместимым с демократией

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, во время парламентских и президентских выборов в стране члены украинской Центральной избирательной комиссии доказали свой профессионализм и беспристрастность.

Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины является политически мотивированным, заявил 11 сентября в Facebook пятый украинский президент Петр Порошенко.

"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность", - написал Порошенко.

11 сентября комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что эта инициатива ставит под сомнение легитимность выборов президента и парламента, которые прошли в 2019 году.

