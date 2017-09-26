Порошенко: РФ хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей ОБСЕ

Россия не имеет права принимать участие в миротворческой миссии на востоке Украины, потому что является агрессором и стороной конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворцев на Донбасс.

"Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте. Россия - это агрессор. У нас не может быть переговоров", - отметил Порошенко.

Он добавил, что Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной миссии ОБСЕ.

Президент подчеркнул важность участия Канады в миротворческой миссии ООН в Украине.

Как ранее сообщал NewsOne, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который был принят Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Порошенко указал на важность соблюдения гуманитарных прав при получении образования национальными меньшинствами, которые проживают на территории Украины.

NewsOne

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