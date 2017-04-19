Порошенко: Россия не заинтересована в установлении мира в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия не выполняет свои обещания и не заинтересована в мире на востоке Украины.

"Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях. Тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения", - сказал он, выступая в Chatham House в Лондоне в среду.

По словам главы государства, Россия нарушила все двусторонние договоренности, по которым Москва признавала и гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня она нарушает свои бесчисленные обещания в рамках Минского процесса. Нет эффективного прекращения огня, нет освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, нет доступа (на неконтролируемую территорию - ИФ) у международных гуманитарных организаций. В этом никто не виновен, кроме России. Она продолжает отправлять в Украину войска, тяжелое оружие и боеприпасы, превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире", - сказал П.Порошенко.

По его словам, в Украине нет мира по одной причине - в этом не заинтересована Россия.

Президент Украины сообщил, что и во время последних переговоров в "нормандском формате" Россия снова давала очередные "пустые обещания".