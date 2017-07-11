Порошенко: С 1 сентября - новый этап пути к ЕС

С завершением процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 сентября начнется качественно новый этап пути Украины к Европейскому Союзу.

Об этом заявил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ратификацию Соглашения об ассоциации.

"С 1 сентября 2017 года начнется качественно новый этап нашего пути к Европейскому Союзу. Это - этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир", - написал Порошенко.

Он добавил, что уже завтра украинская власть вместе с лидерами ЕС скоординирует в Киеве во время саммита Украина-ЕС "как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства". Читайте также: ЕС выступает за расширение перемирия на всю территорию Сирии

"Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы вместе общими усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение", - подчеркнул Президент.

"Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов - и в ЕС, и в НАТО. Объединяйтесь и меняйте страну!", - добавил он.

Как сообщал Укринформ, во вторник Евросоюз окончательно завершил процедуру ратификации соглашения об ассоциации с Украиной.