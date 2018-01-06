Порошенко с семьей поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Президент Украины Петр Порошенко с семьей поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января.

"Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный. Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и показывать рождение Сына Божьего в народных вертепах. Так же давно подают к столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми", - говорится в обращении президента в Рождественский Сочельник.

Напомним о том, что 6 января христиане трех православных церквей, а также греко-католики празднуют Сочельник (Навечерие Рождества).

С 2017 года официальным праздником в Украине также является Рождество, которое отмечается во всем мире по григорианскому календарю 25 декабря. В этот день президент также поздравлял украинцев.