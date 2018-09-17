Порошенко: с января 2019 года зарплата солдата составит не менее 10 тысяч гривен

Президент Петр Порошенко заявил, что финансирование армии увеличено почти втрое.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Суспільне телебачення" в Кропивницком, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Таким образом, по результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения Кабинету министров.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тысяч гривен", - рассказал глава государства.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2019 году на финансирование армии необходимо выделить не менее 112 млрд гривен.

В проекте госбюджета 2019 предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен. Отметим, что согласно закону "О национальной безопасности", объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.

Кроме того, Кабинет министров подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

