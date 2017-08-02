Порошенко: Санкции США против РФ будут действовать до полного освобождения украинской земли

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона об усилении санкций против Российской Федерации.

"Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и заполитизированного проекта "Северный поток-2", - написал глава государства на своей странице в Facebook вечером в среду, 2 августа.

По словам Порошенко, действия Вашингтона в отношении РФ подтверждают стратегическое направление отношений Украины и США.

"Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов", - подчеркнул украинский президент.

Как сообщалось, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В конце июля законопроект почти единогласно поддержали обе палаты Конгресса.

Он предусматривает введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих против России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики.