Порошенко: Санкции США против России - решительный сигнал поддержки Украины

Принятие Конгрессом США санкций против России - это решительный сигнал поддержки Украины американским парламентом. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Приветствую принятия Конгрессом Соединенных Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединенной и солидарной поддержки Украины американским парламентом", - написал Порошенко.

Президент добавил, что верит в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания агрессора.

Напомним, подавляющее большинство членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Как сообщал УНН, палата представителей конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях против РФ . Ранее законопроект о санкциях одобрил американский сенат.