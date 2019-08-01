Порошенко считает, что мог противодействовать Медведчуку.

Соучредитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук "даже не пытался обеспечить влияние на информационные каналы" в период 2014- 2019 годов, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью украинскому информресурсу "Украинская правда".

Журналистка напомнила, что на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года политическая сила Медведчука получила более 13% голосов и заняла второе место, сообщает Радіо Свобода.

"Только при Порошенко у него этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы", - сказал пятый президент.

В ответ на замечание, что Медведчук приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne во времена президентства Порошенко, лидер "Европейской солидарности" заявил: "А кому принадлежал 112? У кого он его приобрел? Может, я как-то запутался? Можно я вам расскажу, кому принадлежал 112, если вы не знаете? У меня есть определенные основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, оформлялся ли он на какого-то немца или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? (Президенту России Владимиру - Радіо Свобода) Путину де-факто".

Он считает, что мог противодействовать Виктору Медведчуку.

"Медведчук при мне голову не мог поднять", - отметил Порошенко.