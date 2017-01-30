Порошенко сегодня посетит Германию

Сегодня президент Петр Порошенко посетит Германию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также он проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер" рассказал, что Меркель и Порошенко обсудят вопросы выполнения Россией Минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить, где мы находимся по ряду очень важных вопросов, особенно как заставить Россию выполнять "минские договоренности", какая ситуация с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом более эффективно использовать на сегодня возможности "нормандского формата". Все эти вопросы, конечно, будут в центре внимания", - сказал Климкин, комментируя предстоящий визит Порошенко в Германию.

Также, по его словам, Порошенко и Меркель обсудят помощь Германии в продвижении реформ в Украине и актуальные вопросы европейской интеграции.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко ездил в Эстонию и Финляндию.