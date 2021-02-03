Порошенко щодо санкцій: після рішення РНБО причетним особам мають бути вручені підозри

Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після рішення РНБО щодо санкцій причетним до терористичної діяльності особам мають бути негайно вручені підозри і обраний запобіжний захід. Про це він заявив у відеозверненні.

"Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якоі були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організаціи, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб украінськоі реєстраціі. Це вперше за два роки, коли ця інформація з'явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені як президенту подібноі інформаціі. Я думаю, що така операція насправді є успіхом", - зазначає Порошенко.

"Ми чекаємо, що відповідні члени терористичноі організаціі негаино отримають підозру, і наиближчими днями і СБУ, й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжнии захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою", - наголосив Петро Порошенко.

Він також застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

"Якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Росіиськіи Федераціі, то тут не мають бути подвіині стандарти. І тим, хто зараз купує електроенергію у краіни-агресора, обов'язково має бути пред'явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергіі в краіни-агресора несе загрозу національніи безпеці", - переконаний п'ятий президент.

"Разом з тим, я хочу сподіватися, що наші іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прииняте сьогодні вночі", - резюмував Порошенко.