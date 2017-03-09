Порошенко: слово Шевченко является опорой для нашего гражданского и европейского пространства

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что в "Шевченковские дни" сознательные украинцы на оккупированных территориях придут к памятнику Т.Г.Шевченко.

"Сейчас мы переживаем самые драматический период в новейшей истории. Но у нас есть четкое осознание своего широкого пути, есть наше отважное украинское войско, есть украинская церковь, украинский государственный язык, есть само государство и есть современная украинская политическая нация", - сказал президент во время церемонии вручения Шевченковской премии в четверг в Киеве.

По его словам, слова Т.Шевченко до сих пор воодушевляют украинских воинов в борьбе с российским агрессором.

"Перед российской оккупацией в Симферополе и Донецке сознательные украинцы собирались именно возле памятников Шевченко, а промосковские и московские наемники и агенты собирались именно возле памятников Ленину", - сказал П.Порошенко.

Он высказал уверенность, что и в этот день найдутся смельчаки-патриоты, которые на оккупированной территории придут к памятнику Т.Шевченко.

"Слово Шевченко является опорой для нашего гражданского и европейского пространства. Он дивным образом всегда современный, актуальный и не только потому, что мы украинцы так считаем, а прежде всего потому, что уникальность его слова и глубину мысли давно уже признали во всем мире", - сказал президент Украины.