Порошенко сменил руководителей СБУ в шести областях

Президент Петр Порошенко уволил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве, после чего подписал указ о назначении руководителей органов СБУ в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Начальником управления СБУ в Одесской области назначен Александр Довженко, в Харьковской - Андрей Носач, в Житомирской - Виктор Панасюк, в Винницкой - Владимир Пахнюк, Львовской - Александр Ткачук. В Киеве и Киевской области назначен Сергей Семочка.

27 апреля 2017 года Порошенко назначил Дмитрия Ярмака уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности.