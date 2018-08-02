Порошенко сменил руководителя управления СБУ в Киеве и области: что о нем известно

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником Главного управления Службы безопасности (СБУ) в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Назначить Валендюка Олега Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - сказано в указе президента No226/2018.

Как известно, Олег Валендюк родился в Виннице. Он выпускник Винницкого политехнического института, факультета автоматики и компьютерных систем управления.

В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Кадровый прокурор з 20-ти летним стажем, государственный советник юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора. Ему 44 года.

Прошел все ступени прокурорской работы от областной прокуратуры до исполняющего обязанности прокурора города Киев. Последним местом работы Олега Валендюка по информации отдельных СМИ (официально неподтвержденной) была Службы внешней разведки Украины.

Кроме того, известно, что в прокурорском кейсе Олега Валендюка два громких выигранных дела - представительство интересов государства в судебном процессе по делу о возвращении в государственную собственность металлургического комбината "Криворожсталь", проданного структурам Рената Ахметова, и Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), контролируемого Виктором Пинчуком.

Также при его непосредственном участии во время работы в Генеральной прокуратуре Украины Киеву было возвращено более тысячи гектаров земли, незаконно выведенных из столичной собственности мэром Леонидом Черновицким.

Из проблемных моментов биографии Олега Валендюка - люстрационный вопрос. По мнению ряда журналистов, Олег Валендюк подпадал под действие закона "Об очищении власти". Однако окружной административный суд Киева не нашел оснований для применения к Валендюку запретов, предусмотренных люстрационным законом. Это же решение было подтверждено и постановлением Высшего административного суда Украины.

Эксперты отмечают главную особенность новоназначенного руководителя столичной СБУ - его равноудаленность и не интегрированности ни в одну из провластных или олигархических групп влияния. По мнению специалистов, это обстоятельство на данной должности является безусловным плюсом, что позволит ему выполнять свои обязанности не в традиционной ситуации связанных рук и закрытых глаз.

Известная блогер Алена Яхно высказывалась по поводу Олега Валендюка, заявив, что он - профессионал очень высокого уровня.