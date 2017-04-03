Порошенко соберет рабочую группу, чтобы изменить закон о е-декларирования

Такое решение глава государства принял по результатам встречи с представителями общественности, после принятия Радой закона No6172 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" по электронному декларированию

Президент Петр Порошенко инициирует создание рабочей группы по наработке изменений в закон "О предупреждении коррупции" по электронному декларированию.

Об этом заявил представитель президента, народный депутат фракции БПП Артур Герасимов, сообщает пресс-центр БПП .

Об этом он сообщил согласительном совете лидеров парламентских фракций и председателей комитетов. Отмечается, что такое решение глава государства принял по результатам встречи с представителями общественности, после принятия Радой закона No6172 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" по электронному декларированию.

Таким образом было принято решение о создании рабочей группы по наработке изменений в настоящий Закон.

"Президент Украины делегирует в эту рабочую группу своих представителей, в частности, заместителя главы администрации президента Дмитрия Шимкива, фракция" Блок Петра Порошенко "готова делегировать своих представителей" , - отметил Герасимов.

Он также выразил надежду, что к наработке изменений присоединятся и Ярослав Юрчишин с Transparency International, Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции, а также Тарас Шевченко с РПР и другие.

"Также прошу все фракции и группы определиться и делегировать своих представителей в эту рабочую группу, инициированной президентом Украины" , - подытожил Герасимов.

Напомним, Нацагентство по предупреждению коррупции завершило проверку около трех тысяч электронных деклараций, информацию по 10 из них переданы в Национальный антикоррупционный бюро Украины.