Порошенко собирает СНБО по вопросу возможных санкций к "дочке" Сбербанка России

Президент Украины Петр Порошенко в среду собирает Совет национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса возможных санкций к украинрской "дочке" Сбербанка России, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Насколько я знаю, президент на среду собирает СНБО. Думаю, что этот вопрос (возможных санкций к "дочке" Сбербанка России - ИФ) там будет включен и рассмотрен", - сказал он в эфире телеканала ZIK в понедельник вечером.

А.Аваков выразил уверенность, что российские банки не могут работать в Украине в существующей ситуации, особенно после заявления о признании "паспортов" ОРДЛО. "Думаю, что законным способом мы этот вопрос урегулируем", - считает глава МВД.

Как сообщалось, дочерний банк Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк" - обратился в правоохранительные органы в связи с действиями активистов националистических организаций у входа в центральное отделение финучреждения в Киеве.

Ранее в понедельник представители националистических организаций в центре Киева символически замуровали вход в центральное отделение ПАО "Сбербанк" на ул. Владимирская, 46. Вход в здание закрыт роллетами, группа активистов возвела перед входом символическую бетонную стену.

Митингующие призывали украинскую власть лишить лицензии российские банки в Украине.

В целях безопасности работа отделения банка была временно приостановлена.

В ночь на понедельник, 13 марта, в нескольких областях Украины неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков, действующих на территории страны. Как сообщает "Гражданский корпус "Азов", активисты закрыли витражи и двери банков наклейками, а сами банкоматы залили монтажной пеной.