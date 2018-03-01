Порошенко собирает Совет нацбезопасности и обороны

Президент Украины Петр Порошенко инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник.

"Сегодня состоится заседание СНБО", - сообщил журналистам источник.

В ходе заседания в четверг, 1 марта, будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе о продлении санкций в отношении России, в том числе российских банков.

Заседание ориентировочно начнется в 16:00, по его резульатам состоится брифинг.

Читайте также: Президент ввел в действие решение СНБО по законопроекту о нацбезопасности

Ранее президент Порошенко своим указом СНБО "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины" от 17 января.

Как сообщалось ранее, 17 января СНБО одобрил проект закона "О национальной безопасности", который предусматривает законодательное закрепление планов Украины на членство в НАТО и Европейском союзе.

Содействие в разработке законопроекта оказали эксперты из НАТО, США и ЕС.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Украину как можно скорее принять закон о национальной безопасности страны. По материалам: УНИАН /