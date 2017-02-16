Порошенко созывает СНБО из-за блокады на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко созывает Совет нацбезопасности и обороны из-за блокирования Донбасса и чрезвычайное положение в энергетике.

Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины" , - заявил Президент во время церемонии открытия Мемориала Героев Небесной Сотни, сообщает Еспресо.TV .

Он заявил, что будут приняты дополнительные решения о диверсификации источников энергетического угля.

"Не забывая при этом, что то уголь, который добывают на оккупированных территориях, оно тоже наше, украинское" , - заявил Порошенко.

Он добавил, что найдет эффективные пути разблокирования Донбасса.

Напомним, что в Европейском Союзе призвали прекратить блокадужелезнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису в Украине, повлияет на людей по обе стороны линии разграничения.

Отметим, что уже третью неделю на Донбассе перекрыто три железнодорожные ветки , что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС.

Организаторы торговой блокады с так называемым "ДНР" и "ЛНР" хотят полностью перекрыть нелегальные связи с подконтрольными сепаратистам районами.

В результате Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 15 февраля, принял решение ввести временные чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.