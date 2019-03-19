Порошенко спорит за второе место, но во втором туре проигрывает всем - "Рейтинг"

Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Среди тех, кто намерен голосовать и определился, он может рассчитывать на 24,9%, сообщается в социологическом опросе группы "Рейтинг" в период 9-15 марта.

Бывший премьер-министр, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко занимает второе место с результатом 18,8%, а Петр Порошенко - 17,4%. Впрочем следует указать, что в своем предыдущем рейтинге "Рейтинг" (1-7 марта) давал Зеленскому 24,7%, Тимошенко - 18,3% и Порошенко - 16,8%. Таким образом, Тимошенко несколько потеряла, а Зеленский и Порошенко получили.

За бессменной тройкой лидеров следуют выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (10,2%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (9,4%). Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко может получить 5,8% голосов.

Согласно результатам, больше всего Зеленского поддерживают в городах в южных и восточных регионах. Зато Тимошенко пользуется доверием у жителей сельской местности на территории западных и центральных областей. Порошенко поддерживают и в городах, и в селах, и больше всего на Западной Украине.

22,1% избирателей уверены в победе Петра Порошенко, но существенно нарастил этот показатель и Владимир Зеленский.

Во втором туре Зеленский побеждает всех выдвиженцев. Порошенко проигрывает Зеленскому в случае выхода во второй тур 20%, Тимошенко - 13%, а Гриценко - 8%. В паре Порошенко - Тимошенко действующий глава государства также не будет избран повторно, потому что лидер "Батькивщины" победит на 9%.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 9-15 марта 2019 г.