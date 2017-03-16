Порошенко: Сценарий блокады Донбасса создавали за пределами Украины

Организаторам так называемой блокады Донбасса, сценарий которой писался не в Украине, нужна дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Они вышли из переговоров, потому что переговоры им не нужнф. Нужен пиар, нужен конфликт, нужна дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине. И это еще одно доказательство того, что сценарий этот писался не в Украине. Искренние, открытые, прозрачные чувства добровольцев, всех, кто искренне поддерживал эти действия, были просто использованы", - сказал Президент, комментируя переговоры между главой правительства и участниками и организатором блокады.

Порошенко напомнил, что еще до начала так называемой блокады был введен специальный порядок перемещения товаров через линию разграничения.

Президент Украины заявил, что правительство предложило открытый диалог обществу в вопросе ограничения или прекращения перемещения отдельных видов товаров через линию пересечения, а также предлагало совместный контроль за этим перемещением. По его словам, к такому контролю были приглашены и активисты, в том числе и участники так называемой блокады и её организаторы. Однако предложение премьер-министра не нашло поддержки.