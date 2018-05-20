Порошенко: Томос об автокефалии УПЦ завершит становление духовной независимости и самостоятельности Украины, усилит национальную безопасность

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что предоставление Синодом Вселенского патриархата (в Константинополе) томоса об автокефалии украинской Православной церкви ослабит влияние страны-агрессора на внутренние украинские дела как в вопросе национальной безопасности, так и в духовном измерении.



"Дорога украинцев к Богу не проходит через Москву. У нас свой путь. Убежден, что томос об автокефалии, предоставленный нашей украинской Церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий, состоявшейся в воскресенье на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

Он также подчеркнул, что автокефалия УПЦ усилит и национальную безопасность, "потому что автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутренние украинские дела".

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента Украины ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлениитомоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлениитомоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.