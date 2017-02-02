Порошенко троллит НАТО. Это его маленький подарок Путину - Небоженко

Заявление президента Петра Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО - популизм, потому что и страна не готова к вступлению в Альянс, и Альянс не готов принять Украину. Многие заявления украинского лидера оборачиваются подарком для президента РФ Владимира Путина, заявил "ГОРДОН" политолог Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко: Порошенко троллит НАТО и занимается популизмом. Все знают, что Альянс не готов принять Украину, а Украина не готова к членству Фото: Виктор Небоженко / Facebook

Заявление президента Петра Порошенко о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО - троллинг и популизм, заявил изданию "ГОРДОН" политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Порошенко троллит НАТО и занимается популизмом. Все прекрасно знают, что ни Альянс не готов принять Украину, ни Украина не готова к членству. Все прекрасно понимают, что Альянс в очень тяжелом положении, пытается перестроиться. Все видят, что за последние три года НАТО оказался не способным выполнить свою главную роль - обеспечение безопасности, хотя до начала российской агрессии делал это больше 65 лет", - заявил Небоженко.

Политолог настаивает: идея проведения референдума, как и увольнение в свое время главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили и главы Днепровской ОГА Игоря Коломойского - это "маленький подарок Порошенко" президенту РФ Владимиру Путину.

"Троллить НАТО - это маленький подарок Порошенко Путину. А помните, как Порошенко раздавил Саакашвили? Путину понравилось. А как раздавил Коломойского, чья команда в первые месяцы войны яростно сражалась и защищала восток Украины? Тоже подарок Путину. Многое, что Порошенко делает якобы во имя Украины, удивительным образом оборачивается подарком для Путина", - убежден Небоженко.

2 февраля 2017 года президент Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Глава государства подчеркнул, что "руководствуется мнением своего народа" и, если украинцы проголосуют "за", сделает все возможное, чтобы добиться членства в Альянсе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от осуществления политики "внеблоковости".

В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран - членов НАТО является приоритетной задачей. Порошенко сообщал, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на референдуме.

В ежегодном послании к Верховной Раде в 2016 году президент заявил, что вступление в НАТО является стратегической целью государства.