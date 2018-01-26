Порошенко: У Украины очень хороший диалог с Трампом.

Президент Петр Порошенко отметил, что отношения Украины и США складываются хорошо, что и подтвердила прошлая встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе во время дискуссии на тему "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?".

Модератор дискуссии сказал президенту Украины, что у него есть возможность для послания Трампу, но что Порошенко ответил: "Все будет хорошо", после чего все рассмеялись.

"Я думаю, что все будет хорошо. У Украины очень хороший диалог с Трампом. У нас была встреча и переговоры. И мы получили оружие. У нас есть очень хорошая поддержка со стороны Конгресса и нам нужно оставаться большими оптимистами", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент объяснил, что для него важней всего в Евросоюзе.

"Когда меня начиная с 2014 года спрашивали, что больше всего нужно Украине от ЕС - оружие, деньги или советники - я ответил, что самое главное для нас - это единство Европейского Союза. Если ЕС будет разобщен, это ослабит не только Европу, но и весь демократический мир", - добавил глава государства.

Как сообщалось, в рамках этой же дискуссии Порошенко в Давосе озвучил предложение по борьбе с Россией. Он назвал шаги, которые должны предпринять европейские страны, чтоб не стать жертвами российской агрессии.